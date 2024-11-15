حسام حسن يجتمع بلاعبي الفراعنة قبل مباراة كاب فيردي

اجتمع حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب المباراة الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام كاب فيردي فى السادسة مساء اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

وتشهد المحاضرة التعليمات الأخيرة قبل المباراة وتوجيه اللاعبين الجدد للفراعنة في الملعب.

أعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، تشكل الفراعنة في مواجهة كاب فيردي، والذي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

محمد الشناوي

محمد حمدي

محمد ربيعة

حمدي فتحي

أحمد عيد

محمد شحاته

محمود صابر

أحمد نبيل كوكا

طاهر محمد طاهر

إبراهيم عادل

أسامة فيصل