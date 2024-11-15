بلال الدوي: الجبهة الداخلية متماسكة أمام كم هائل من الشائعات

قال بلال الدوي، الكاتب الصحفي، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سن سُنة بأن يخرج كل أربعاء لمواجهة الرأي العام المصري، مشيرًا إلى أن وجهة رئيس الوزراء والدولة المصرية تنتقل للرأي العام بصفة دورية أسبوعية للرد على كل ما يحدث في الدولة.

وأضاف «الدوي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الشائعات مستمرة وتهدف إلى ضرب وحدة واستقرار الجبهة الداخلية المصرية، موضحًا أن الشائعات لا تنتهي، إذ أنها صادرة عن أعداء الوطن.

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تحولت إلى أطلال، ولم يعد لديها أي تواجد إلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات اليوتيوب الخاصة بهم، علاوة على ذلك فإنه لا يوجد أي نوع من أنواع التأثير على السوشيال ميديا.

وتابع: «الجبهة الداخلية متماسكة أمام كم هائل من الشائعات تستهدف تحويل كل إيجابي بالدولة لسلبيات»