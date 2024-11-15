سيامة ٦ كهنة جدد بشبين القناطر

صلى الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وشاركه الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار، وعقب صلاة الصلح، سام نيافتهما ٦ من الشمامسة كهنة للخدمة في كنائس الإيبارشية وهم:-

١. الشماس يوسف سعد كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بالقلج، باسم القس باخوميوس.

٢. الشماس ريمون عريان كاهنًا على كنيسة الشهيدين أبي سيفين ودميانة بالجبل الأصفر، باسم القس بولس.

٣. الشماس شريف مجدي كاهنًا عامًا على الإيبارشية، باسم القس أغسطينوس.

٤. الشماس إبراهيم سمير كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمنطقة الأمير بالخصوص، باسم القس مرقوريوس.

٥. الشماس مينا رزق كاهنًا عل كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا موسى بالخصوص، باسم القس باسيلوس.

٦. الشماس جورج عياد كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالمنية، باسم القس مويسيس.

توجه الكهنة الجدد إلى دير موسى النبي ببرية سيناء، لقضاء فترة الأربعين يومًا المقدسة التالية لسيامتهم.