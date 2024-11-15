لاستغلالها في التسول.. اعترافات المتهمة بخطف طفلة بالهرم

‎أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس سيدة متسولة، قامت بخطف طفلة من والدها بمنطقة الهرم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة خطفت الطفلة لاستغلالها في أعمال التسول، وتمت وإعادة الطفلة، لذويها بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كان قد ورد بلاغًا ‎إلى الأجهزة الأمنية بالجيزة يفيد تعرض طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات للخطف بمنطقة الهرم، وذكر والدها أنه أثناء تواجده وبصحبته طفلته بموقف سيارات، غافلته سيدة واختطفت الطفلة.

‎بتكثيف الجهود الأمنية وإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها متسولة، وبإعداد كمين لها تم ضبطها وبصحبتها الطفلة.

‎اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، لاستغلال الطفلة في التسول، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.