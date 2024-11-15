لاستغلالها في التسول.. اعترافات المتهمة بخطف طفلة بالهرم

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس سيدة متسولة، قامت بخطف طفلة من والدها بمنطقة الهرم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمة خطفت الطفلة لاستغلالها في أعمال التسول، وتمت وإعادة الطفلة، لذويها بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
كان قد ورد بلاغًا إلى الأجهزة الأمنية بالجيزة يفيد تعرض طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات للخطف بمنطقة الهرم، وذكر والدها أنه أثناء تواجده وبصحبته طفلته بموقف سيارات، غافلته سيدة واختطفت الطفلة.
بتكثيف الجهود الأمنية وإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها متسولة، وبإعداد كمين لها تم ضبطها وبصحبتها الطفلة.
اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، لاستغلال الطفلة في التسول، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.