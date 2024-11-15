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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط قائدى 3 سيارات قاموا بأداء حركات استعراضية بالشرقية

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضماً قيام قائدى 3 سيارات بآداء حركات إستعراضية بسياراتهم بالشرقية وضبط مرتكبى الواقعة.

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى  متضماً قيام قائدى 3 سيارات بالسير برعونة وأداء بعض الحركات الإستعراضية حال سيرهم بموكب زفاف بطريق (فاقوس – أبو كبير بالشرقة) معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
 

 بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (السيارات المشار إليها "إحداهم بدون لوحات معدنية خلفية") وقائديهم (3 أشخاص"أحدهم بدون رخصة قيادة"– مقيمين بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
⦁ تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.

فيديو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى قائدى 3 سيارات بآداء حركات إستعراضية بسياراتهم بالشرقية وزارة الداخلية