استقرار نسبي للذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة

شهدت اسعار الذهب في مصر استقرارا نسبيا داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية وذلك خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وسجل سعر عيار 21 نحور 3540 جنيها للبيع و 3560 جنيها للشراء و عيار 24 نحو 4045 جنيه للبيع و 4068 جنيه للشراء .

وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 3034 جنيه للبيع و 4051 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 2360 جنيه للبيع و 2373 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 28.32 ألف جنيه للبيع و 28.48 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 2572 دولار للبيع و 2573 دولار للشراء.