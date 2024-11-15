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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار نسبي للذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة

الذهب
الذهب
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شهدت اسعار الذهب في مصر استقرارا نسبيا داخل محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية وذلك خلال تعاملات اليوم الجمعة.
وسجل سعر عيار 21 نحور 3540 جنيها للبيع و 3560 جنيها للشراء و عيار 24 نحو 4045 جنيه للبيع و 4068 جنيه للشراء .
وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 3034 جنيه للبيع و 4051 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 2360 جنيه للبيع و 2373 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 28.32 ألف جنيه للبيع و 28.48 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 2572 دولار للبيع و 2573 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 21 عيار 24 سعر عيار 18 سعر الجنيه الذهب