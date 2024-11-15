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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"علاقة عاطفية مع فتاة".. حبس المتهمين بقتل شاب في الحوامدية

ارشيفية
ارشيفية
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باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات مع المتهمين بقتل شاب بسبب علاقة عاطفية فى الحوامدية؛ وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان عقب توقيع الصفة التشريحية. 

مقتل شاب بسبب علاقة عاطفية مع فتاة في الحوامدية 

وكان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنشوب مشاجرة بمركز الحوامدية، ومقتل أحد الأشخاص.

وبالانتقال والفحص تبين أن عامل وابنه وابنته، تشاجروا مع المجني عليه وشقيقه، بسبب ارتباط الأخير بعلاقة عاطفية مع الفتاة، انتهت بمقتل المجني عليه نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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