«بلبل» يواصل التأهيل.. زد يخوض وديتين استعدادًا لاستئناف الدوري

واصل محمود نبيل «بلبل» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، برنامجه التأهيلي المكثف للتعافي من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب منذ فترة.

ويتوقع الجهاز الفني لفريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي، عودة «بلبل» خلال أقرب فترة ممكنة، مما يعزز من قوة الفريق في المباريات القادمة.

زد يستعد لـ مودرن سبورت بمواجهتي سيراميكا والإسماعيلي

في سياق متصل، قرر مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد، خوض مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدوري الحالية، وذلك أمام سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي يومي 16 و17 نوفمبر الجاري على التوالي.

تأتي هذه المباريات في إطار استعادادت زد لمواجهة فريق مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

يذكر أن، فريق زد بدأ مشواره في الدوري الممتاز هذا الموسم، بتعادل سلبي مع الجونة، قبل أن يخسر بهدف للا شيء أمام الأهلي في الجولة الثانية.

ويتواجد زد حاليًا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد نقطة واحدة، كما إنه لم يتمكن من تسجيل أي أهداف حتى الآن.