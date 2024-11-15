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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أوقاف الفيوم تعقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد محمود أغا بدسيا

أوقاف الفيوم تعقد
أوقاف الفيوم تعقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد محمود أغا
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نظمت مديرية أوقاف بمحافظة الفيوم ، اليوم الجمعة، البرنامج التثقيفي للطفل، حيث عُقد البرنامج ضمن فعاليات افتتاح مسجد محمود أغا بدسيا التابع لإدارة مركز جنوب بالفيوم، وذلك بتوجيهات من معالي وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري،وبحضور الدكتور محمود الشيمي مدير المديرية،والشيخ سعيد مصطفى مدير الإدارة،والشيخ محمد عبد الكريم عضو لجنة المتابعة بالمديرية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور محمود الشيمي ، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم أن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة"بداية جديدة "، التي تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء مجتمع متكامل ومتقدم من خلال العمل الجماعي الذي يستهدف تنمية الإنسان المصري وترسيخ هويته الوسطية والمستنيرة .

وأشار أن وزارة الأوقاف تسعى دائما من خلال هذا اللقاء إلى غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، إدراكًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بشكل صحيح. 

 

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