الأمن يداهم كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب و الاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة للنصب و الاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات و إيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.