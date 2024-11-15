حبس متهم بالشروع في قتل حلاق خلال مشاجرة بـ6 أكتوبر

أمرت النيابة العامة في أكتوبر اليوم بحبس متهم شرع في قتل حلاق وأصابه بجرح طعني، ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك خلال مشاجرة مع شخص آخر؛ بمدينة 6 أكتوبر؛ كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب.

الشروع في قتل حلاق بأكتوبر

كان بلاغ قد ورد إلى الأجهزة الامنية بالجيزة، يفيد إصابة شاب بجرح طعني بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الضحية حلاق، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد شخص آخر تم تحديد هويته، بسبب خلاف بينهما، مما أدى إلى إصابته.

تم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.