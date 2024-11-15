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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يستقبل 5 أساقفة في المقر البابوي بالقاهرة

البابا تواضروس
البابا تواضروس
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة، خمسة الآباء الأساقفة، منهم ثلاثة من أساقفة إيبارشياتنا بالمهجر، وأسقف عام ورئيس دير، حيث ناقش معهم موضوعات تخص العمل الرعوي في أماكن خدمتهم.

واستقبل قداسته على الترتيب أصحاب النيافة:
الأنبا ديڤيد أسقف نيويورك ونيوإنجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

الأنبا مينا أسقف مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا.

الأنبا يواقيم الأسقف العام لأسنا.

الأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولينا وكينتاكي، الولايات المتحدة الأمريكية.

الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بأسوان.

 

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