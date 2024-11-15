مرموش يتحدى نصيحة والده: ترك العائلة كان الأصعب في حياتي

كشف النجم المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن أصعب تحد واجهه في مسيرته الكروية، ورفضه نصيحة والده.

يقدم مرموش مستويات رائعة مع آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الجاري 2024-2025، ما جعله محط لأنظار عمالقة أوروبا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد مرموش في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس ألمانيا»، أنه رفض نصيحة والده في بداية مشواره الكروي، حتى يحقق ما يتمناه.

تصريحات مرموش

وقال مرموش: «والدي نصحني في بداية مشواري بأن أتفرغ للدراسة، لكنني لم أكن أتقن الدراسة، وشعرت أن كرة القدم هي كل ما أتمناه».

وأضاف عمر مرموش: «قرار ترك العائلة والأصدقاء، والانتقال إلى ألمانيا في سن الثامنة عشرة كان أصعب قرار اتخذته في حياتي، لكنني كنت مصممًا على تحقيق حلمي».

وشدد مرموش على أهمية الدور الذي يلعبه فريق آينتراخت فرانكفورت في تطوير مستواه، قائلًا: «فرانكفورت فريق شاب وطموح، ونعمل جميعًا كفريق واحد لتحقيق أهدافنا».

ويتصدر عمر مرموش قائمة هدافي الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 11 هدفًا، بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.