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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح 3 مساجد ضمن احتفاليات العيد القومي بكفر الشيخ

بدسوق وسيدي سالم

افتتاح مساجد بكفر
افتتاح مساجد بكفر الشيخ
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أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، عن افتتاح مسجد الإحسان بكفر سودان والتابع لإدارة أوقاف دسوق بحري، ومسجد الرضوان، بقرية 51 والتابع لإدارة أوقاف الرياض شرق، ومسجد أحمد دسوقي غانم بقرية الروضة والتابع لإدارة أوقاف سيدي سالم غرب، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفي ضوء «العيد القومي لمحافظة كفرالشيخ الـ 68 فى ذكرى انتصار معركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثي 4 نوفمبر 1956- ملحمة قواتنا البحرية الباسلة». 

ياتي ذلك امتدادًا لسلسلة من الافتتاحات التي تواكب الجمهورية الجديدة، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين.

وقد ألقى خطبة الجمعة الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، وكانت تحت عنوان (المال العام وحرمة التعدي عليه)، والهدف منها التوعية بأن المال العام هو منفعة عامة للجميع، وبيان خطورة التعدي عليه بأي صورة من الصور، وهذا الموضوع يحقق المحورين الاستراتيجيين الثالث والرابع من محاور وزارة الأوقاف، وهما بناء الإنسان وصناعة الحضارة.

ومن جانبه، أكد الشيخ معين رمضان، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد قد إلتزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والإستقرار، وأن تظل مصر قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ افتتاح مساجد بكفر الشيخ العيد القومي لمحافظة كفرالشيخ الفكر الوسطي المستنير