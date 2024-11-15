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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شبكة المنظمات الأهلية: المعاناة تشتد على مختلف المستويات في فلسطين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية، أن قلق الوزيرة الكندية وغيرها من هيئات دولية مختلفة لم يترجم بإجراءات حقيقية للضغط على دولة الاحتلال لرفع هذا الحصار وإدخال الإمدادات الغذائية والطبية بأشكالها المختلفة.

وأضاف الشوا، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،إن الواقع الإنساني في فلسطين غير مسبوق ومتدهور على جميع المستويات، حيث إننا وصلنا إلى حد المجاعة، والعالم لا يحرك ساكنًا.

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية، أن الأمور تسوء بشكل كبير جدًا، خاصة مع توقف العشرات من المطابخ المجتمعية والمخابز عن عملها، وعدم قدرتها على تقديم الوجبات والخبز لمجتمع النازحين الذي يمثل أكثر من 93% من سكان القطاع، في ظل الواقع الإنساني المتدهور.

وأشار مدير شبكة المنظمات الأهلية، أن المعاناة تشتد على مختلف المستويات، خاصة بشمال قطاع غزة الذي يعاني الآمرين جراء القصف، ومنع إمدادات الغذاء لقرابة 40 يومًا حتى الآن دون غذاء أو ماء أو دواء، ومعظمهم من النساء والأطفال، ويتعرضون للنزوح القسري إلى مدينة غزة.

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