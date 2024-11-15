الجارحي: منظومة التأمين الصحي الشامل وضعت تكافلا طبيا محترما وراقيا

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب عميد معهد الجهاز الهضمي والكبد الأسبق، إن منظومة التأمين الصحي الكامل نجدة لجميع المواطنين المصريين لأنه المنظومة أحدثت تكافل طبي محترم وعلى مستوى راقي للغاية لتخفيف العبء على المواطن المصري وخاصًة من الناحية المرضية.

وأضاف «الجارحي»،خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن المنظومة الطبية قدمت خدمات كشف وفحوص طبية سواء كانت فحصوص معملية أو إشاعات وتقدم للمواطن المحتاج رعاية طبية عاجلة، وكل هذا وفر استقرار نفسي للمواطن، لأن عند الإصابة بأمراض خطيرة تكون عبء غير محتمل على أي مواطن أن يتحمله فوجود هذه المنظومة خفف من عبء قوي على كاهل المواطنين.

وتابع نائب عميد معهد الجهاز الهضمي والكبد الأسبق: «حملة 100 مليون صحة قضت على فيروس سي عن طريق ريكورد من قبل وزارة الصحة اكتشفت من خلاله المواطنين المصابين بفيروس سي قبل المضاعفات فحدث قضاء كامل على فيروس سي داخل مصر وهذا إنجاز كبير للغاية».