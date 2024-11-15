الهداف التاريخي لدوري الأمم الأوروبية.. هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل إيرلينج هالاند مهاجم منتخب النرويج وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي تألقه، واستمر في تحقيق الأرقام القياسية بتسجيله الأهداف سواء مع منتخب بلاده أو ناديه.

سجل هالاند هدفًا جديدًا مع منتخب النرويج في شباك منتخب سلوفينيا، وقاد منتخب بلاده للفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ولكن الأهم من هذا الفوز هو الأرقام القياسية التي حطمها هالاند بهذا الهدف، حيث أصبح الهداف التاريخي لبطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 16 هدفًا، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السعودي الحالي.

هالاند يتخطى مارادونا

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، تجاوز هالاند أيضًا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا في عدد الأهداف الدولية، حيث سجل 35 هدفًا مع منتخب النرويج، بينما سجل مارادونا 34 هدفًا مع منتخب الأرجنتين.

الأكثر إثارة للإعجاب هو أن هالاند أصبح أول لاعب أوروبي يسجل 35 هدفًا في أول 38 مباراة دولية، وذلك منذ الأسطورة الألمانية جيرد مولر في عام 1972.

وبهذا الفوز، رفع منتخب النرويج رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته في دوري الأمم الأوروبية، بفارق الأهداف عن منتخب النمسا المتصدر.