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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلمانية: مصر تواجه حرب الشائعات للتشكيك في إنجازاتها

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قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تواجه حربًا جديدة من خلال إطلاق عدد من الشائعات للنيل من الدولة المصرية وزعزعة استقرارها، مؤكدة أن هذه الحرب بائسة ولن تنال من عزيمتنا، وانتمائنا، وحبنا لوطننا.

وأضافت خطاب، خلال تصريحاتها للمحررين البرلمانيين اليوم، أن هناك قلة من الداخل والخارج تبث شائعات بهدف التشكيك في إنجازات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن القيادة المصرية واعية تمامًا لهذه التحركات التي تهدف إلى تصدير حالة من الإحباط في نفوس المصريين.

وأضافت خطاب قائلة : "كل هذه المحاولات فاشلة، لأن المصريين مطلعون جيدًا على كافة الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الأخيرة".

وأشارت خطاب، إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي، و أن هذه التحديات بدأت مع تفشي فيروس كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ووصولًا إلى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أنه رغم الأزمات الاقتصادية العالمية والحروب الإقليمية، إلا أن مصر تظل قوية وصامدة.

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ مؤكدة أن هذه الحرب بائسة ولن تنال من عزيمتنا