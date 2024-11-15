وحدة أيادي مصر بالفيوم تنظم معرضاً للحرف اليدوية والتراثية بجامعة 6 أكتوبر

للعام الثاني على التوالي، نظمت محافظة الفيوم ممثلة في وحدة "أيادي مصر"، برئاسة الدكتورة هويدا مدحت، المنسق العام للوحدة بالمحافظة، معرضاً للحرف اليدوية والتراثية بجامعة 6 أكتوبر .

شارك في المعرض صانعو ومنتجو المشغولات اليدوية والحرف التراثية التي تشتهر بها المحافظة مثل أعمال الخوص، والسجاد اليدوي، والكروشيه، والمكرميات، ومنتجات الأخشاب، والريزن ، والمشغولات اليدوية، والشنط، والخزف والفخار اليدوي، والشموع، والكليم، وذلك بالتعاون مع جمعية المصري الأصيل، وبراند جديلة، وبراند فيولا، ومبادرة كفوف، حيث لاقت المعروضات استحسان وإعجاب المترددين على المعرض .

أشار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن الحرف اليدوية والتراثية، تعكس عراقة الثقاقة المصرية على أرض إقليم الفيوم، وتدلل على قدرة الأيدي العاملة لأبناء المحافظة على إخراج منتج عالي الجودة، فضلاً عن دورها في توفير العديد من فرص العمل للشباب ورواد الأعمال الطامحين في هذا المجال، مثمناً جهود الدولة المصرية التي تشجع كافة المبادرات المعنية بالصناعات المحلية واليدوية، لدعم المنتج المحلى والاقتصاد الوطني، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية، لزيادة الفرص التسويقية لصغار المنتجين من جميع محافظات الجمهورية، باعتباره مشروعاً قومياً يسهم في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية .

وأكد "الأنصاري"، أن الحرف اليدوية والصناعات التراثية تحتل مساحة أصيلة من تراث إقليم الفيوم، وتعد إحدى أهم مقومات الجذب السياحى بالمحافظة، خصوصاً أن هذه الحرف تعتمد على الخامات البسيطة مع إضافة اللمسات الإبداعية عليها من جانب الحرفيين، مشيراً إلى خطة المحافظة للترويج لتلك المشغولات والحرف اليدوية، من خلال تنظيم دورات تدريبية للعاملين بهذه الحرف، وتنظيم معارض مجانية لهم بالمؤسسات الحكومية وعدد من الجهات الخاصة، بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التى تشتهر بها محافظة الفيوم، كما تم إضافة منتجى الحرف اليدوية على منصات التسويق الرقمية، فى إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات ، وفتح منافذ تسويقية جديدة للعاملين فيها .

خلال المعرض، أهدى الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة 6 أكتوبر درعاً تذكارياً لمحافظة الفيوم، تقديراً للتعاون المثمر بين الجانبين، فيما قدم فنانو أيادى مصر الفيوم، الشكر لمحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، لإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة بالمعارض المختلفة داخل وخارج المحافظة، لعرض منتجاتهم اليدوية والتراثية وفتح منافذ تسويقية جديدة لهذه المنتجات.

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