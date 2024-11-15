وزير الثقافة يشارك في افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي

وصل منذ قليل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لحضور فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وافتتاح الدورة التاسعة، المقرر انطلاقها اليوم من داخل مسرح قصر ثقافة مدينة شرم الشيخ.

وكان في استقبال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وفد من إدارة المهرجان برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي.

أكد الوزير، أن المهرجان يدعم الشباب ويحقق طموحاتهم الفنية ويحدث تواصل ثقافي بين الأجيال بتكريم الرواد والأساتذة الكبار مع الشباب، بالإضافة أن استمرارية انعقاد المهرجان في سيناء يؤكد على التوجه نحو تحقيق العدالة الثقافية.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر الجاري، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.