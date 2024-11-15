منتخب اليابان يكتسح إندونيسيا برباعية ويقترب من مونديال 2026

نجح منتخب اليابان في تحقيق انتصار ساحق على إندونيسيا برباعية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب جلورا بونج كارنو، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في ملف مشترك.

سيطر منتخب اليابان على مجريات اللعب بشكل شبه كامل، حيث تمكن من هز شباك إندونيسيا بأربعة أهداف نظيفة، بواقع هدفين في كل شوط.

منتخب اليابان يقترب من التأهل لمونديال 2026

افتتح التسجيل اللاعب الإندونيسي جاستن هبنر عن طريق الخطأ في مرماه، ليمنح التقدم للمنتخب الياباني في الدقيقة 35.

وأضاف النجم الياباني تاكومي مينامينو الهدف الثاني في الدقيقة 40، قبل أن يعزز موريتا النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 49، ثم اختتم سوجاورا مهرجان الأهداف بالهدف الرابع في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز، رفع منتخب اليابان رصيده إلى 13 نقطة، منفردًا بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وبات قريبًا من حجز مقعده في نهائيات المونديال المقبل، بينما تجمد رصيد إندونيسيا عند 3 نقاط في المركز الأخير.