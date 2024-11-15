صور.. رفع كفاءة منظومة النظافة بقرى بني مزار

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار حملات النظافة المستمرة بقرى المركز.

وشددت على رؤساء القرى بضرورة رفع المخلفات أول بأول للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى وإضفاء المظهر الحضاري.

و قامت الوحدات المحلية بالحسينية وابو جرج وشلقام وصندفا وبنى على بحملات نظافة مكبرة بقرى الوحدات وتم رفع نقاط التجميع و المخلفات

بمساكن العكاك وطريق الدلايلة وامام السهاريج والفاروقية وأمام سور العمدة ومدخل قرية نزلة عمرو ومدخل قرية الفاروقيه من جهه الغرب، وقرية البهنسا والمنطقة الاثرية بالجمام ، وقرية ابشاق، وقرية أبوجرج وصفط والجندي، والقيس والشيخ عطا وطريق العوجه وامام مركز شباب القيس ، ومداخل قرى شلقام و طريق المحيط مع رى الأشجار بالمداخل. وتم رفع المخلفات بجانبي لطرق الرئيسية للقرى باستخدام معدات الوحدات القروية.

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