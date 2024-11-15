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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دينا الرفاعي: بنات مصر قادرات على الطبخ ولعب الكرة وتربية الأطفال

الدكتورة دينا الرفاعي
الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة
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نشرت الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية في مصر ، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "بنات مصر يمكنهن الطبخ ولعب كرة القدم ببراعة وتسجيل الأهداف بمهارة وهذا بالإضافة إلى تربية الأطفال حتى يصبحوا رجالا بحق يحترمون أنفسهم ويحترمون الآخرين".

وكان قد انتشر بوست للاعب احمد بلال يسخر فيه من الكرة النسائية في مصر، حيث قال "كرة نسائية اية إللى بيلعبوها في مصر .. دا الستات مبيعرفوش يطبخوا هيعرفوا يلعبوا "، ليقوم بعدها بعدة دقائق بمسح البوست .

الجدير بالذكر ان اليوم تشهد مباريات الجولة الثامنة من دوري الكرة النسائية ، جاء ابرز هذه المباريات الاهلي أمام الجونة و الزمالك أمام مودرن سبورت.

دينا الرفاعي احمد بلال الكرة النسائية في مصر