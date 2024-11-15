نجلاء بدر: حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي كان داعم لفلسطين

أكدت الفنانة نجلاء بدر، أن حفل افتتاح الدورة الـ ٤٥ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كان مشرف و داعم لفلسطين وللشعب الفلسطيني، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن المصري والعربي، ونجوم السينما حول العالم.

ونشرت الفنانة نجلاء بدر على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستجرام»، صورة لها من حفل الافتتاح لتشارك بها جمهورها.

منشور الفنانة نجلاء بدر

وعلقت الفنانة نجلاء بدر على الصورة "من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حفل داعم للقضية الفلسطينية".

دعم الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، الشعب الفلسطيني و اللبناني، خلال كلمته في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥، جراء ما يتعرض له البلدين من مجازر إنسانية من العدوان الإسرائيلي.

شارك في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥، عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم، نبيلة عبيد، أحمد عز، يسري نصر الله، أشرف عبد الباقي، شريف منير.

يقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥، خلال تلك الفترة، برئاسة الفنان حسين فهمي، ويشارك في المهرجان عدد كبير من الأفلام السينمائية من كل أنحاء العالم.