حملات أمنية مكبرة تستهدف أوكار تجار المخدرات في الأسكندرية

قامت الأجهزة الأمنية بحملة أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 28 قضية ضُبط خلالهم 28 متهم وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - 150 قرص مخدر ، وكذا ضبط 20 قطعة سلاح أبيض.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.