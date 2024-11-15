ads
الجمعة 15 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية مكبرة تستهدف أوكار تجار المخدرات في الأسكندرية

حملات أمنية
حملات أمنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قامت الأجهزة الأمنية بحملة أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 28 قضية ضُبط خلالهم 28 متهم  وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - 150 قرص مخدر ، وكذا ضبط 20 قطعة سلاح أبيض.
 جرى إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

بالإسكندرية المواد المخدرة حملة أمنية الدخيله بالإسكندرية الهيروين 150 قرص مخدر الحشيش