اكتمال عمومية السباحة وبدء التصويت لانتخاب مجلس جديد

اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد السباحة بحضور 10 هيئات من أصل 10 لها حق الحضور والتصويت.

وتتنافس في الانتخابات قائمتا المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وقائمة المهندس رؤوف نور.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة أعلن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد للدورة القادمة 2024 - 2028، وذلك بداية من 8 أكتوبر 2024 ولمدة سبعة أيام، على أن تقام الانتخابات اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري، وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة حضور 10 هيئات يحق لها الانتخاب.