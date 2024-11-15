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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اكتمال عمومية السباحة وبدء التصويت لانتخاب مجلس جديد

رؤوف نور وياسر إدريس
رؤوف نور وياسر إدريس
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اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد السباحة بحضور 10 هيئات من أصل 10 لها حق الحضور والتصويت.

وتتنافس في الانتخابات قائمتا المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وقائمة المهندس رؤوف نور.
وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة أعلن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد للدورة القادمة 2024 - 2028، وذلك بداية من 8 أكتوبر 2024 ولمدة سبعة أيام، على أن تقام الانتخابات اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري، وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة حضور 10 هيئات يحق لها الانتخاب.

انتخابات اتحاد السباحة المهندس ياسر إدريس رؤوف نور عمومية اتحاد السباحة