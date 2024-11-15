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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع تراكمات تطهير الترع والمصارف بالمنيا.. صور

بالصور رفع تراكمات
بالصور رفع تراكمات تطهير الترع والمصارف بالمنيا
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أكد الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، على استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات الصلبة ومخلفات تطهير الترع والمصارف والمخلفات الصلبة الموجودة بنطاق الوحدات المحلية القروية على مستوى المركز وأحياء المدينة.

أضاف رئيس مركز سمالوط، أنه تم رفع نواتج التطهير  ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة الموجوده بنطاق الوحدة المحلية لقرية اسطال ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي الشرقي.
وأكد رئيس المركزعلي المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة والتراكمات من الطرق والشوارع الرئيسية وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

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