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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمرو مصيلحي رئيسًا جديدًا لاتحاد السلة

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية
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نجح المهندس عمرو مصيلحي في الفوز برئاسة الاتحاد المصري لكرة السلة عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

وحسم "مصيلحي" الرئاسة بعد فوزه ب24 صوتا، فيما حصل منافسه الدكتور مجدي أبو فريخة على 12 صوتا فقط.

وحضر أعمال الجمعية العمومية 36 هيئة من أصل 39 لهم حق الحضور فيما لم تحضر أندية "أرمنت - سوهاج - الرواد".

وتنافس على رئاسة اتحاد السلة، الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد الحالي، وعمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد.

وضمت قائمة الدكتور مجدي أبو فريخة كلًا من "محمد فتحي - حمدي المناعي، أيمن علي إبراهيم، أحمد إسكندر، مصطفى فوزي، محمد محرم، داليا العرابي، خالد مصطفى.

فيما شملت قائمة عمرو مصيلحي، كلا من خالد القوصي، حسين البشبيشي، محمد إيهاب محسن، هاني عبد المنعم، طارق السعيد، العقيد أحمد الشرقاوي، نيرة محمد أنور، سامر سيف، جمال عبد القادر.

والجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد حددت يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.

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