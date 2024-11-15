غدًا ..«الرقابة الصحية» تنظم أول ويبينار علمي بعنوان «حياة أفضل لمرضى السكري»

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه عن تنظيم أول ويبنار علمي بعنوان:"حياة أفضل لمرضى السكري" ، غدا السبت ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكر.

ويناقش الويبينار التحديات الرئيسية والحلول الاستراتيجية للعناية بمريض القدم السكرية في مصر، وأهم الجوانب التثقيفية والوقائية من الإصابة بمرض السكر للحفاظ على الصحة العامة، ويلقي الضوء على الدلائل الاسترشادية الوطنية لمرضى السكري، وكذلك كيفية وضع وتنفيذ خطة الرعاية التمريضية لمريض السكري، وذلك بحضور نخبة من خبراء جودة الرعاية الصحية والصحة العامة.

وأوضح بيان الهيئة أن حضور الويبنار الذي تنظمه أونلاين مجاني تماما من خلال التسجيل بالرابط: https://forms.gle/YfqL9xRibQVKYb5A7

ومن ناحية أخرى، قام وفد من الهيئة برئاسة الدكتور أحمد طه، بجولة تفقدية موسعة بمحافظة الإسماعيلية. لدعم تطبيق معايير الجودة والاعتماد بالمحافظة.

واستهل الوفد جولته بلقاء مع اللواء أ.ح طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، لبحث سبل التعاون المشترك في إطار دعم أنشطة الهيئة في تطبيق معايير الجودة والرقابة على المنشآت الصحية بالمحافظة.

وخلال اللقاء أشاد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بجهود المحافظة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى خصوصية تجربة الاسماعيلية بوجود كل من هيئة قناة السويس وجامعة قناة السويس والمنشآت الصحية التابعة لهما مما يجعلها تجربة رائدة تخدم جميع محافظات القناة، واعرب عن فخره بحرص المنشآت الصحية المختلفة على تطبيق معايير الجودة حيث وصل عدد المنشآت المعتمدة بها إلى 62 منشأة صحية منها 13 منشأة تابعة للقطاع الخاص.

وشملت الجولة زيارة مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية، حيث كان في استقبال الوفد الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، إلى جانب فريق من الأطباء والعاملين بالمجمع.

واستمع الوفد إلى آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة، وتعرف على أهم التحديات التي تواجههم في الحصول على الرعاية الصحية، وأكد المواطنون ومقدمو الخدمات الصحية على التحول الكبير الذي أحدثه تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة..

كما نظم وفد الهيئة ندوة موسعة بمشاركة شركاء تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، مع عرض قصص النجاح التي حققتها العديد من المنشآت الصحية من خلال تطبيق معايير الجودة والاعتماد، بمشاركة النائب د.احمد دندش، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، د.احمد بركات، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، د.علي رفعت، نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، د.ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، د.مصطفى مكاوي، نقيب أطباء الأسنان.

واختتم الدكتور أحمد طه جولته بعقد اجتماع مع مدير وأعضاء فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالإسماعيلية، برئاسة د. كرستين مؤنس، للوقوف على التحديات التي يواجهونها خلال تقديمهم أنشطة الدعم الفني والتدريب والرقابة الصحية، وذلك بحضور د. سعدية موسى، مدير عام شئون الفروع.

وأكد الدكتور طه حرص الهيئة على تقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل.