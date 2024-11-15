محافظ الغربية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي وسط جمع غفير من المواطنين

أدى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صلاة الجمعة برحاب المسجد الأحمدي بطنطا، بحضور اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء أيمن عبد الحميد، مدير امن الغربية، وممدوح النجار رئيس حي اول طنطا ، ولفيف من القيادات الامنية والتنفيذية وسط جمع غفير من الأهالي، ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظ التواجد وسط المواطنين ومشاركتهم في واحدة من أهم المناسبات الدينية الأسبوعية، مؤكدًا التزامه بالتواصل المباشر معهم لتقديم أفضل الخدمات.

واستمع المحافظ والحضور لخطبة الجمعة، التي تناولت موضوع “المال العام وحرمة التعدي عليه”، حيث أكد الخطيب أهمية الحفاظ على المال العام باعتباره ملكاً للمجتمع بأسره، محذراً من أن التعدي عليه يُعد مخالفة شرعية وقانونية.

وعقب انتهاء الصلاة، التقى المحافظ بالمواطنين الذين تجمعوا لطرح شكاواهم ومقترحاتهم. وأدار حوارًا مفتوحًا معهم استمع فيه إلى أبرز القضايا التي تواجههم، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل جاهدة على تنفيذ الخطط التنموية ومعالجة أي معوقات تواجه المواطنين.

وأعرب المواطنون الذين تواجدوا في المسجد الأحمدي بمدينة طنطا عن شكرهم وتقديرهم العميق للواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على حضوره وسطهم وأدائه صلاة الجمعة معهم، مؤكدين أن تواصله المباشر معهم يعكس اهتمامه الحقيقي بمشاكلهم واحتياجاتهم ، مشيدين بسياسته في التواصل المستمر معهم ، سواء من خلال اللقاءات الميدانية أو الزيارات المباشرة إلى مختلف المراكز والقرى.

وأكد المحافظ أن وجوده وسط المواطنين يُعد جزءًا من واجبه نحو أهالي الغربية، وأن المحافظة تعمل جاهدة على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تضمن حياة كريمة للمواطنين. وأشار إلى أن أي مقترحات أو شكاوى يتم تلقيها من المواطنين ستتم دراستها بعناية والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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