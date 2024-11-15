رئيس مركز ملوى يقود حملة نظافة مكـبـرة

قاد المهندس عويس الغريانى رئيس مركز ومدينة ملوى، حملة نظافة مكبرة إستهدفت جميع قرى المركز واحياء وشوارع مدينة ملوى، وذلك بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية برئاسة نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء القرى والاحياء وقسم النظافة وبمعدات الحملة الميكانيكية.

وبناءً على توجيهات «رئيس المدينة» تم وضع خطة عمل لتوزيع المعدات لتنفيذ حملة النظافة المكبرة بالطرق الرئيسية والفرعية بالمركز وشوارع واحياء المدينة.

وتمكنت الحملة من تمهيد وتسوية الطرق ورفع كافة نقاط التجميع بنطاق المركز والمدينة، ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطريق ، مما لاقى استحسان المواطنين وقدموا الشكر للمسئولين.

وشدد « الغريانى »، خلال الحملة على رجال قسم الإشغالات والنظافة بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وألا تقتصر الحملات على الشوارع الرئيسية فقط، وأن تمتد للشوارع الفرعية والجانبية، مع ضرورة رفع تراكمات القمامة والمخلفات أولا بأول ، مؤكداً على أن حملات النظافة مستمرة بجميع شوارع المدينة للوصول للمستوى الجمالي اللائق.

واضاف قائلاً أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، لاضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق بشوارع المدينة وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

FB_IMG_1731677807686

FB_IMG_1731677797904

FB_IMG_1731677795009