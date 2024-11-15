وزارة الثقافة تواصل تقديم باليه "ألف ليلة وليلة" بالإسكندرية

قدمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد عرضا مساء أمس الخميس ١٤ نوفمبر الجاري عروض باليه ألف ليلة وليلة في دار أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش، كما يعاد تقديمه في الثامنة مساء اليوم الجمعة ١٥ نوفمبر، الباليه اخراج تنفيذي للدكتورة لمياء زايد،

موسيقي فيكرت أميروف التى يقدمها أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسى، بمشاركة فرقة أوبرا القاهرة وكورال أوبرا القاهرة ،تصميم رقصات نائلة ناظيروفا،اضاءة ياسر شعلان ،مناظر الديكور محمد الغرباوي.

وتدور أحداث الباليه الذى تقدمه فرقة باليه أوبرا القاهرة من إخراج أرمينيا كامل من فصلين حول القصة الأسطورية الشهير "ألف ليلة وليلة" ، حيث كان السلطان شهريار يعيش مع زوجته التي كان يحبها حباً شديداً ، وعند عودته من إحدى الرحلات يكتشف خيانتها له فيقوم بقتلها ، ويقرر قتل نساء المملكة بعد الزواج بهم فبالنسبة اليه فإن جميع النساء مخطئات ، إلى أن تظهر فتاه تسمى شهرزاد ، والتى تنجح فى جذب انتباه شهريار بعد زواجهما من خلال سرد قصصها الممتعة دون أن تنهيها ،ما أثار فضول الملك لسماع نهاية القصة ودفعة لتأجيل إعدامها وتتوالى الحكايات و الأحداث حتى أكملت ألف ليلة وليلة .