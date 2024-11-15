محافظ الدقهلية إدراج 6 فرص بالخطة الاستثمارية على مساحة 23 فدانا

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية أن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024-2025، جرى تنفيذ برامجها خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 26 أكتوبر 2024، موضحا انه يجرى تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات النقل والطرق والمواصلات وتحسين البيئة والإدارة المحلية والدعم الفني والتنمية الحضرية والريفية والتنمية الاقتصادية المحلية.

ولفت المحافظ الى ان هناك 17 فرصة استثمارية تتمتع بها المحافظة وجاهزة لوضع تصور للاستثمار بينها 6 فرص تم إدراجها بالفعل ضمن الخريطة الاستثمارية للمحافظة، بإجمالي مساحة 23 فدانًا،إلى جانب 11 فرصة جديدة بمساحة إجمالية 72 فدانًا حيث تستهدف هذه الفرص إقامة مشروعات متنوعة منها السياحية والترفيهية والخدمية والتجارية والتعليمية والصحية والفندقية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية، اليوم، بالصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية في الاجتماع الشهري لهم بحضور حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، ووكلاء اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية كلا من هشام لطفي نائب رئيس تحرير جريدة العربي وايهاب نظيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ.

حضر اللقاء أكثر من 50 من الصحفيين والإعلاميين وممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية.

واشار المحافظ الى انه جرى تطوير ورفع كفاءة شاطئ مدينة جمصة، الذي من شأنه أن يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتشجيع المستثمرين على تنفيذ المشروعات على الشاطئ، إلى جانب مقترح إقامة منتجع سياحي على مساحة 5 أفدنة مقدم من أحد المستثمرين، ومقترح إقامة ناد اجتماعي على مساحة 25 فداناً مُقدم من أحد المستثمرين، لاستغلال قطع مطروحة كفرصة استثمارية.