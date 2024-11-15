140 جنيهًا للواحد.. ضخ 2500 طبق بيض يوميًا بمنافذ الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية ضخ 75 ألف بيضة يوميا داخل المنافذ وسلاسل بيع المواد الغذائية الكبرى بنطاق المحافظة من البيض المحلي والتركي المستورد بسعر يبدأ من 140 الى 150 جنيها لكرتونة البيض الواحدة في إطار تنفيذ مجموعة من الإجراءات السريعة لخفض أسعار بيض المائدة.

وقالت الدكتورة إيمان سماحه، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بمحافظة الدقهلية، انه جرى توفير البيض التركى المستورد بجانب البيض البلدي وذلك لزيادة كمية المعروض فى السوق بالإضافة إلى التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لضخ كميات كبيرة من اطباق البيض البلدى ب فى السلاسل التجارية الكبرى .

واضافت سماحة، أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قد وجه بالاجتماع مع كبار أصحاب مزارع إنتاج البيض لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار البيض و العمل على إيجاد حلول جذرية والاجتماع بأصحاب مزارع الدواجن المتوقف نشاطها مؤقتا لدراسة أسباب ذلك و التوجيه نحو تيسير إجراءات إعادة فتحها مرة أخرى .

ولفتت إلى أنه جرى ضخ 2500 طبق بيض المائدة بمنافذ السلع الدائمة ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة جنيه كدفعة أولى.

واشارت "سماحة"، إلى أن محافظ الدقهلية كلف بتوافر اطباق بيض المائدة بمعارض السلع الدائمة نطاق حى شرق المنصورة وحى غرب المنصورة والسنبلاوين بالاضافة الى 20 منفذ تابع لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بسعر يتراوح من 140 الى 150 جنيها للطبق.

وأوضحت أن هناك تنسيقا مع جهاز مستقبل مصر والمستشار العسكرى للمحافظة وإدارة الإنتاج الحيوانى ومديرية التموين والاتحاد العام لمنتجى الدواجن والغرفة التجارية بالمحافظة نحو ضخ عدد أكبر من اطباق البيض بسعر مناسب للمواطنين بالإضافة الى متابعة بيع وتداول الأطباق المعروضة حاليا بالمنافذ للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد علي ان يتم توفيرها بشكل يومي والاعلان عن مواقع واماكن بيعها للمواطنين والتسهيل عليهم .

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