تفاصيل تشييع جنازة شقيق الفنان خالد صالح

رحل عن عالمنا صباح اليوم، محمود صالح شقيق الفنان الراحل خالد صالح، وشيعت الجنازة من مصر الجديده عقب صلاة الجمعة.

ونشرت الفنانة هنادي مهنا، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشور تعلن فيه وفاة شقيق الفنان الراحل خالد صالح "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا انا لله وانا اليه راجعون

توفى الى الله

الغالي محمود سيد محمود صالح

عم أحمد خالد صالح

اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك

نسألكم الدعاء

وإنا لله وإنا اليه راجعون".

من جانبه كشف الفنان معتصم عبدالعزيز، عن تشييع جنازة الراحل محمود صالح من مصر الجديده، بعد صلاة الجمعة، ووجه التعازى للفنان الشاب أحمد خالد صالح في وفاة عمه.