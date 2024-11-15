مرزوق: محافظة الدقهلية تحتل المركز الأول في تنفيذ ملف التصالح

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ان المحافظة تحتل المركز الأول في تنفيذ ملف التصالح على مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، وذلك بعد ان كانت تحتل المركز الـ13 قبل فترة توليه منصبه كمحافظ فى 3 يوليو من العام الجاري.

واضاف محافظ الدقهلية ان عدد طلبات التصالح المُقدمة بالمحافظة، منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 2019، بلغ 163 ألف طلب، تم فحص 43 ألف طلب منها.

واضاف محافظ الدقهلية انه بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، تم فتح باب قبول الطلبات من المواطنين بتاريخ 4 مايو 2024، مشيرًا إلى أنه منذ ذلك التاريخ، وتم تقديم طلبات بلغ عددها، 129250 طلبًا.

كما استعرض محافظ الدقهلية جهود المحافظة لاسترداد وتقنين أراضي أملاك الدولة، موضحًا أن الدقهلية تحتل المركز الثالث على مستوى الجمهورية في تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة مشيرا أن عدد الطلبات المُقدمة بلغ 7193 طلبًا، وتم توقيع نحو 5700 عقد تخص هذه الطلبات، وصلت المتحصلات المالية منها إلى نحو 633 مليون جنيه، موضحًا أن نسبة إنجاز المحافظة في هذا الملف بلغت 95.1%.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية، بالصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية في الاجتماع الشهري لهم بحضور حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، ووكلاء اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية كلا من هشام لطفي نائب رئيس تحرير جريدة العربي و إيهاب نظيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ.

حضر اللقاء أكثر من 50 من الصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية.