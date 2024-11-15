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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

اجتماع "الجمعية العمومية العادية" لكاريتاس

ارشيف
ارشيف
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انعقدت صباح اليوم الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤، بمقر إدارة الجمعية بشبرا، اجتماع "الجمعية العمومية العادية" لجمعية كاريتاس الذراع الاجتماعي للكنيسه الكاثوليكيه بمصر 

وافتتح المستشار الدكتور "جميل حليم" رئيس مجلس إدارة الجمعية الإجتماع بكلمة عن أبرز اعمال وانجازات الجمعية في انشطة العمل الأهلي والإجتماعي بمختلف برامج ومشروعات العمل بالجمعية في عديد القطاعات وخاصه اللاجئين والمهمشين 

واستعرض  أبرز أوجه الشراكة والتعاون بين الجمعية وعديد الجهات الحكومية والخاصة بداخل وخارج القطر المصري.

خلال الاجتماع، تم استعراض التقارير الخاصة بالموازنة السنوية للجمعية، واعتماد الجمعية العمومية لتقرير مكتب المراجعة عن اعمال الجمعية خلال العام ٢٠٢٤، والموافقة عليه من جانب اعضاء الجمعية العمومية المشاركين في الاجتماع 

أقباط أقباط الكاثوليك