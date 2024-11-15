محافظ الدقهلية: شراء 784 مُعَدَّة لتحسين مستوى النظافة والاستعداد لمواجهة الأمطار

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، انه جرى شراء معدات جمع ونقل المخلفات البلدية والصلبة لتحسين مستوى النظلفة على مستوى المحافظة وسيارات كسح مياه جديدة، مع رفع كفاءة كافة المُعدات الموجودة بنطاق المحافظة، بإجمالي 784 مُعَدَّة.

وأضاف المحافظ أنه في إطار تطوير منظومة البنية التحتية لمصانع تدوير المخلفات،جرى إنشاء مصنعين بمركزي المنصورة، والمنزلة، إلى جانب تأهيل ورفع كفاءة 3 مصانع بمراكز السنبلاوين، وأجا، وبلقاس، لرفع الطاقة الاستيعابية لمصانع التدوير من 600 طن/يوم؛ إلى 3340 طن/ يوم.

ولفت المحافظ انه جرى إنشاء المدفن الصحي الهندسي بقلابشو بمركز بلقاس على مساحة 50 فداناً، للحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن التخلص العشوائي للمخلفات.

وأشار مرزوق، أنه تم رفع 8 مقالب عشوائية بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التنمية المحلية، والبيئة، لرفع 1.7 مليون طن، ونقلها إلى أماكن التخلص النهائي، وتم التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة مصنع تدوير المخلفات الزراعية بقلابشو، إلى جانب التعاقد مع 3 شركات كنس شوارع بنطاق حي شرق وحي غرب ومدينة طلخا لرفع مستوى النظافة بالمنطقة المركزية، مع تنفيذ 11 حملة نظافة مُكبرة بنطاق المحافظة لرفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية، بالصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات والمواقع الصحفية والإعلامية والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية في الاجتماع الشهري لهم بحضور حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة اخبار اليوم رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، ووكلاء اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية كلا من هشام لطفي نائب رئيس تحرير جريدة العربي و إيهاب نظيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ.

حضر اللقاء أكثر من 50 من الصحفيين والإعلاميين ممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع والقنوات التلفزيونية والإذاعة المصرية.