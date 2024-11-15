فى جولة ميدانية.. محافظ أسوان يلتقى بعدد من الأفواج السياحية بالسوق السياحي القديم

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فى جولة ميدانية بالسوق السياحى القديم، وذلك مروراً بعدد من الشوارع الرئيسية والداخلية، وأثناء جولته برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، إلتقى الدكتور إسماعيل كمال بالعديد من الأفواج السياحية ، والذين عبروا عن سعادتهم لزيارة أسوان .

إلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم وتنفيذ رؤية جديدة لمنع أى إشغالات بالسوق

فيما وجه المحافظ المسئولين بضرورة الإلتزام بخطوط التنظيم لأصحاب المحلات، وفى حالة المخالفة يتم تحرير محاضر، لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .

مؤكداً على أنه يتم تنفيذ رؤية جديدة لمنع وجود أى إشغالات داخل السوق ، وبما يساهم فى تسهيل حركة الأفواج السياحية الزائرة والمواطنين وذلك بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل لهذا السوق الحيوى .

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