سكرتير عام بني سويف يتفقد سوق ترعة البوصة

تفقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لبني سويف، سوق ترعة البوصة، وذلك بحضور بعض أعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ، للوقوف على الوضع الراهن للسوق من كافة النواحي، ورافقه خلال الزيارة: علي يوسف رئيس المدينة ، ومسؤولو التخيطط العمراني، وحدة التنمية الاقتصادية والمكتب الفني والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة والإشغالات بالوحدة المحلية.

تابع السكرتير العام الأعمال الجاري تنفيذها وتشمل تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بموقع السوق الذي يتم حاليا دراسة أفضل السبل لاستثماره بالشكل الأمثل وتحقيق الاستفادة منه، وذلك بحسب القانون واللوائح التنفيذية المتعلقة بالتعاقدات الحكومية.

وأشار السكرتير العام إلى أن يتم حاليا وضع خطة للاستفادة من تشغيل السوق الذي تم تطويره ورفع كفاءته، في إطار استراتجية المحافظة لإعادة توزيع الأسواق لدعم احتياجات المواطنين الحياتية، من خلال التيسير على المواطنين والباعة.