ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة (WADI ALKARNAK) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 52466 طنا تشمل : 13400 طن ملح صب و 2900 طن مولاس و 12118 طن يوريا و 14336 طن كلينكر و 4500 طن علف بنجر و 5212 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34213 طن تشمل: 15712 طن حديد و 3700 طن قمح و7480 طن ذرة و 1801 طن خردة و4045 طن ابلاكاش و 738 طن خشب زان و2190 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 737 طن.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131149 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 159765 طنًا .

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2670 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، و عدد 2 قطار بعد تفريغ 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5653 حركة .

ومن جانبه، أكد اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع ، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام.