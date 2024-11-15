محافظ أسوان يتفقد أعمال الرصف بطريق جبل تقوق

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال الرصف التى شهدتها منطقة جبل تقوق لتسهيل حركة المواطنين والمركبات ، ولتخفيف أى معاناة عنهم .

وأثناء تفقده للطريق برفقه المهندس عمرو لاشين ، ومسئولى الجهات المعنية ، كلف الدكتور إسماعيل كمال مديرية الطرق بإستكمال أعمال التطوير والتجميل بالمنطقة من الرصف بشكل كامل، ووضع مطبات صناعية وفقاً للمواصفات القياسية على مسافات لتهدئة سرعة المركبات والسيارات المترددة على المنطقة .

استكمال أعمال التشجير والإضاءة والنظافة العامة

موجهاً بأن يتم بالتوازى تنفيذ أعمال التشجير ، والإضاءة ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ، وهو الذى يساهم فى خلق شكل جمالى وحضارى لأهالى جبل تقوق .

وكان اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قد أدي صلاة الجمعة بمسجد " العتيق " بجبل تقوق، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، فضلاً عن القيادات الدينية والتنفيذية .

وعقب ذلك حرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع للمطالب العامة من أهالى جبل تقوق فى القطاعات الخدمية المختلفة ، حيث أعطى توجيهاته للجهات المعنية بسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، مؤكداً على أن الجولات والزيارات الميدانية بكافة المدن والمراكز تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حيث نستهدف منها الإلتحام المباشر مع المواطنين والوقوف على المطالب والإحتياجات الجماهيرية لسرعة تحقيقها ووضع الحلول الفورية لها بما يساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن الأسوانى والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له ، وفى نفس الوقت مكتبى مفتوح لجميع أهالى أسوان ، ولا توجد أى إستثناءات ، لأننا نعمل لتحقيق المصلحة والصالح العام .

فيما قدم أهالى جبل تقوق شكرهم لمحافظ أسوان على الإستجابة المستمرة لتلبية أى مطالب ، والتفاعل المباشر مع المشاكل والشكاوى الجماهيرية الخاصة بهم ، والتى تمثلت فى تنفيذ أعمال رصف للطريق الرئيسى المؤدى للمنطقة ، بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية ، علاوة على تنفيذ الخدمات المتنوعة التى تصب فى صالحهم .

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