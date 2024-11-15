افتتاح 3 مساجد ببني سويف بتكلفة 12 مليون جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رؤساء مدن: سمسطا، الواسطى والفشن في افتتاح 3 مساجد بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه " إنشاء /إحلال وتجديد" وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

وقد افتتح رئيس الوحدة المحلية مدحت صلاح مسجد "الرحمة" بمدينة سمسطا _بعد إحلاله وتجديده على مساحة 380 متراً بتكلفة 5 ملايين جنيه" جهود ذاتية"وذلك بحضور: نواب رئيس المدينة، مصطفى رمضان مدير إدارة أوقاف سمسطا ،وأقيمت الصلاة بعد افتتاح المسجد ،وقد استمع المصلون لخطبة الجمعة التي كانت بعنوان "المال العام وحرمة التعدى عليه".

كما افتتح على حماد رئيس مركز الفشن مسجد"أبو بكر الصديق"بقرية صفط العرفا"إنشاء جديد"على مساحة 250 متراً وبتكلفة 4 مليون جنيها"جهود ذاتية"، وذلك بحضور: النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، د. بدالرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف ،رضا عبدالحليم مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف ببنى سويف ،محمد عيد مدير أوقاف الفشن، جمال عبدالنبى رئيس قرية أبسوج، حيدر حسين مدير الرصد الميدانى بالفشن ومسؤولى الوحدة المحلية ومفتشى إدارة الأوقاف.

فيما افتتح حمادة راضي رئيس مركز الواسطى، مسجد "الإيمان" بعزبة عودة محمود _مناشي أبوصير_ بعد إحلاله وتجديده على مساحة 160متراً،بتكلفة 3 ملايين جنيها "جهود ذاتية"، وذلك بحضور: النائب أحمد محسن مبارك عضو مجلس الشيوخ، سعيد عبدالواحد مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، رجب حسين مدير إدارة أوقاف الواسطي، عماد سنجر رئيس قرية أبوصير الملق وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.