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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

في إطار المشاركة بمبادرة «بداية».. هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة خدمية موسعة بالتزامن مع اليوم العالمي للسكر

البوابة نيوز
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أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، حملة خدمية موسعة، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكر، وذلك في إطار مشاركة الهيئة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن الحملة تكثف تقديم خدمات الكشف المجاني المبكر على الأطفال بالمدارس، وتوعية المعلمين والأطفال من طلبة المدارس بمرض السكري وقياس سكر مجاني وتوزيع هدايا عينية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية لأولياء أمور الطلاب المصابين بالسكري من النوع الأول، بالتغذية السليمة للأطفال من خلال الوحدات والمراكز الطبية.

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