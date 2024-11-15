محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة بمسجد " العتيق " بجبل تقوق

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد "العتيق" بجبل تقوق، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، فضلاً عن القيادات الدينية والتنفيذية، فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف، والتى جاءت بعنوان "المال العام وحرمة التعدى عليه".

وعقب ذلك حرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع للمطالب العامة من أهالى جبل تقوق فى القطاعات الخدمية المختلفة ، حيث أعطى توجيهاته للجهات المعنية بسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، مؤكدًا أن الجولات والزيارات الميدانية بكافة المدن والمراكز تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقًا لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حيث نستهدف منها الإلتحام المباشر مع المواطنين والوقوف على المطالب والإحتياجات الجماهيرية لسرعة تحقيقها ووضع الحلول الفورية لها بما يساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطن الأسوانى والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له ، وفى نفس الوقت مكتبى مفتوح لجميع أهالى أسوان ، ولا توجد أى إستثناءات ، لأننا نعمل لتحقيق المصلحة والصالح العام .

الأهالى يشكرون محافظ أسوان على استجابته السريعة لتلبية أي مطالب خاصة بهم

فيما قدم أهالى جبل تقوق شكرهم لمحافظ أسوان على الإستجابة المستمرة لتلبية أى مطالب ، والتفاعل المباشر مع المشاكل والشكاوى الجماهيرية الخاصة بهم ، والتى تمثلت فى تنفيذ أعمال رصف للطريق الرئيسى المؤدى للمنطقة ، بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية ، علاوة على تنفيذ الخدمات المتنوعة التى تصب فى صالحهم .

1000135176

1000135172