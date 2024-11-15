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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أهم 10 معلومات عن آخر قمر عملاق يظهر في نهاية 2024

آخر قمر عملاق يودع
آخر قمر عملاق يودع عام 2024
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انطلاقه جديدة ومثيرة مساء اليوم الجمعة، لظهور أخر قمر عملاق ، ويعد هو أخر قمر عملاق في نهاية عام 2024، ليودع كوكب الأرض بعدما شهدت تكرار هذه الظاهرة خلال الأشهر الماضية لمدة 4 مرات متتالية .

ومن المتوقع ظهور قمر الليلة بصورة عملاقة في سماء الأرض، فقد يكون أمامك فرصة لرؤيته حتى غدا السبت.

وفيما يلى نبرز أهم المعلومات عن آخر قمر عملاق لهذا العام :

1.القمر العملاق حدث مثير ونادر وعادة يظهر في أيام محددة من السنة .
2. القمر العملاق هو قمر مكتمل  ولكن ليس كل الأقمار الكاملة هي أقمار عملاقة لكنه يجب أن يكون قريبا من الأرض.
3. القمر العملاق حتي يظهر في صورته  يجب أن تقع الأرض بين الشمس والقمر حتى تشاهد الإضاءة الكاملة.
4.سيحدث القمر العملاق القادم يوم الجمعة 15 نوفمبر، وهو الأخير هذا العام.
5. يظهر القمر العملاق في المملكة المتحدة، وتبلغ ذروته الليلة وتحديدا في الساعة 9.29 مساء .
6. إذا كنت في نيويورك، فإن التوقيت الرسمي للقمر العملاق هو الساعة 4.29 مساء.
7. سيظهر القمر عملاقا إلى حد ما غدا السبت .
8. يتعدي حجم القمر العملاق حجم القمر متوسط الحجم بحوالي 8% ويزيد سطوعه بنسبة 16% .
9.سيصبح هذا القمر المكتمل هو النهائي من بين أربعة أقمار عملاقة متتالية .
10.شهد هذا العام قمرين عملاقي في شهري أغسطس وسبتمبر، لكن قمر أكتوبر العملاق كان الأكبر والأزهي في عام 2024.

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