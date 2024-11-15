فرنسا تدفع بجنودها إلى أوكرانيا وروسيا تتوعد بدفنهم على غرار نابليون

أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة بياناً شديد اللهجة تعليقًا على إعلان فرنسا إكمال تدريب لواء من الجنود الأوكرانيين للمشاركة في الحرب ضد روسيا، مع احتمال مشاركة ضباط فرنسيين في القتال.

وجاء في البيان: "سنواجه هذا التحرك بالنار، وندفنهم إلى الأبد في الأراضي الروسية كما دفنّا جنود نابليون".

وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يحاول محاكاة نابليون، نسي أن غزوات الأخير انتهت بهزيمة قاسية وعودة الجيش الروسي إلى باريس.

واعتبرت السفارة أن هذا التصعيد الفرنسي يعيد أحلامًا قديمة محكومة بالفشل، مؤكدة أن روسيا ستدافع عن أراضيها بكل حزم وقوة.