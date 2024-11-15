ads
الجمعة 15 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

فرنسا تدفع بجنودها إلى أوكرانيا وروسيا تتوعد بدفنهم على غرار نابليون

بوتين
بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة بياناً شديد اللهجة تعليقًا على إعلان فرنسا إكمال تدريب لواء من الجنود الأوكرانيين للمشاركة في الحرب ضد روسيا، مع احتمال مشاركة ضباط فرنسيين في القتال.

وجاء في البيان: "سنواجه هذا التحرك بالنار، وندفنهم إلى الأبد في الأراضي الروسية كما دفنّا جنود نابليون".

وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يحاول محاكاة نابليون، نسي أن غزوات الأخير انتهت بهزيمة قاسية وعودة الجيش الروسي إلى باريس.

واعتبرت السفارة أن هذا التصعيد الفرنسي يعيد أحلامًا قديمة محكومة بالفشل، مؤكدة أن روسيا ستدافع عن أراضيها بكل حزم وقوة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السفارة الروسية بالقاهرة الجنود الاوكرانيين الجيش الروسي الحرب ضد روسيا