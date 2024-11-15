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الجمعة 15 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة سوهاج" تضبط 4.5 طن من اللحوم والأغذية غير الصالحة

و74 ألف عبوة عصائر مغشوشة..

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
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شنت مديرية الصحة بسوهاج حملات تفتيش مكثفة تحت إشراف الدكتور عمرو دويدار وكيل الوزارة، وبمتابعة الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي. 

وأسفرت الحملات عن ضبط 4.5 طن من اللحوم المصنعة والمكرونة والأرز غير الصالح للاستهلاك، بالإضافة إلى 74 ألف عبوة عصائر ومشروبات غازية مغشوشة ومجهولة المصدر.

وتم سحب العينات اللازمة لعملية الظبط، وتم تحرير المحاضر وإرسالها للنيابة العامة لتأييد عملية الضبط، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها. 
 
كما أكد "دويدار" استمرار الحملات المشتركة لضمان وصول غذاء صحي وأمن لجميع المواطنين، موجهاً إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف حملاتها اليومية على مدار الساعة.

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