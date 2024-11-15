ناقد فني: مهرجان القاهرة السينمائي أظهر دعم واضح للقضية الفلسطينية

قال الناقد الفني على الكشوطي، إن مهرجان القاهرة السينمائي أظهر دعم واضح للقضية الفلسطينية، وهذا ظهر في دبوس العلم الفلسطيني الذين كان على بدل الفنانين والسماح بدخول الشال الفلسطيني مع الضيوف وتعبيرهم عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية وما يحدث في لبنان

وأضاف «الكشوطي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن حفل الافتتاح في مهرجان القاهرة السنيمائي بدء بأغنية أن دمي فلسطيني واستعراض كبير لرأس الدبكة الفلسطيني مع فرقة من غزة أسمها «وطني الفنون»، لافتًا إلى أن كل هذا كان رسائل مباشرة وواضحة للعالم كله أن الدولة المصرية بأكملها تدعم القضية الفلسطينية.



وتابع الناقد الفني: «القضية الفلسطينية موجودة دائمًا في الدراما والسينما المصرية والعربية وظهر هذا في مسلسل مليحة في رمضان الماضي الذي كان يحي عن تفاصيل خاصة في القضية الفلسطينية».