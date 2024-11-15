محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "الشبان المسلمين".. ويقوم بجولة ميدانية بأخميم

أدى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الشبان المسلمين بمدينة سوهاج، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية وأئمة الأوقاف، والأهالى من أبناء مدينة سوهاج.

وقد ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف، متحدثا عن فضل الأعمال الصالحة وجزاءها عند الله، وعقب الصلاة حرص محافظ سوهاج على لقاء المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، موجها بمتابعة تلك المطالب والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها فورا.

وعقب آداء الصلاة قام المحافظ بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المواقع والشوارع بمدينة أخميم للوقوف على الوضع العام، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد تلاحظ للسيد المحافظ خلال الجولة بشارع "السلخانة" وجود عدد من حالات البناء موجها بفحص ومراجعة تراخيص جميع الحالات، وعرض الموقف القانوني لها، مشددا على رفع جميع الإشغالات وتحسين مستويات النظافة والتجميل بالمدينة.

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